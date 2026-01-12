RECIBÍ EL NEWSLETTER
LIDERABA LA BANDA Y FUE CONDENADO

Un hombre a prisión por robo de autos; venía desde Playa Pascual, los hurtaba y los dejaba en depósito en Casabó

El hombre de 45 años y su hijo 25 fueron detenidos en un allanamiento. La Justicia condenó al padre como autor en siete robos y como coautor en uno. Irá a prisión por un año y diez meses. El hijo quedó libre.

playa-pascual-san-jose-ruta-1-autos

Autos BYD, Volkswagen y Hyundai eran el objetivo de una banda que se dedicaba al robo de vehículos y que usaba una logística organizada para hacerlo.

Los investigadores de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores detectaron ocho robos de autos de esas marcas que fueron hurtados por la misma banda.

La maniobra era siempre la misma: iban a Montevideo en una camioneta Saveiro desde Playa Pascual, en San José. Se cambiaban a un Peugeot de color negro, robaban el auto y se iban.

Archivo
Intentaron robar de nuevo en la misma joyería de Carrasco de la que en setiembre se llevaron 15 relojes Rolex

El auto robado terminaba en un depósito en el barrio Casabó. Los delincuentes lo dejaban allí y volvían a Playa Pascual. El jueves, tras trabajos de investigación, los policías fueron a buscar a los responsables a ese balneario en San José.

Realizaron un allanamiento en el que fueron detenidos dos hombres, padre e hijo, de 45 y 25 años. Finalmente, fueron puestos a disposición de la Justicia que en las últimas horas condenó al hombre de 45 años por seis delitos de hurto agravado y otros dos delitos de tentativa de hurto.

De los ocho hurtos, la Justicia lo condenó como autor en siete y como coautor en uno. El hombre fue a prisión por un año y diez meses. Por otro lado, su hijo, obtuvo la libertad mientras la investigación continúa.

De los ocho autos hurtados fueron recuperados siete en diferentes procedimientos policiales y durante el allanamiento se incautó la camioneta Saveiro y el auto Peugeot negro que se utilizaban para ejecutar los robos.

Temas de la nota

