Un hombre a prisión por robo de autos; venía desde Playa Pascual, los hurtaba y los dejaba en depósito en Casabó

Autos BYD, Volkswagen y Hyundai eran el objetivo de una banda que se dedicaba al robo de vehículos y que usaba una logística organizada para hacerlo.

Los investigadores de análisis e inteligencia de la Brigada de Automotores detectaron ocho robos de autos de esas marcas que fueron hurtados por la misma banda.

La maniobra era siempre la misma: iban a Montevideo en una camioneta Saveiro desde Playa Pascual , en San José. Se cambiaban a un Peugeot de color negro, robaban el auto y se iban.

El auto robado terminaba en un depósito en el barrio Casabó. Los delincuentes lo dejaban allí y volvían a Playa Pascual. El jueves, tras trabajos de investigación, los policías fueron a buscar a los responsables a ese balneario en San José.

Realizaron un allanamiento en el que fueron detenidos dos hombres, padre e hijo, de 45 y 25 años. Finalmente, fueron puestos a disposición de la Justicia que en las últimas horas condenó al hombre de 45 años por seis delitos de hurto agravado y otros dos delitos de tentativa de hurto.

De los ocho hurtos, la Justicia lo condenó como autor en siete y como coautor en uno. El hombre fue a prisión por un año y diez meses. Por otro lado, su hijo, obtuvo la libertad mientras la investigación continúa.

De los ocho autos hurtados fueron recuperados siete en diferentes procedimientos policiales y durante el allanamiento se incautó la camioneta Saveiro y el auto Peugeot negro que se utilizaban para ejecutar los robos.