Un hombre de 32 años murió y tres mujeres resultaron heridas tras el despiste y vuelco de un auto ocurrido este sábado a la 1:20 en la ruta 26, a la altura del kilómetro 39, en el departamento de Cerro Largo.
Un hombre murió y tres mujeres resultaron heridas tras el vuelco de un auto en ruta 26, cerca de Melo
El accidente de tránsito ocurrió este sábado de madrugada, a la altura del kilómetro 39, en Cerro Largo. La víctima tenía 32 años y murió en el lugar.
El vehículo circulaba hacia el este con cuatro ocupantes cuando, por causas que se investigan, despistó y volcó, informó la Policía Caminera. El auto quedó sobre la ruta, en la senda norte y en posición invertida.
La conductora, una mujer de 37 años, sufrió politraumatismos y fue trasladada a un centro asistencial de Melo. El examen de alcoholemia dio resultado cero.
Dos condenados por el asesinato a tiros de un hombre en una boca de venta de drogas en Colonia
Una acompañante de 31 años también resultó politraumatizada y fue derivada al mismo centro de salud. La otra mujer, de 33 años, fue trasladada a Melo, aunque no se cuenta con un diagnóstico sobre sus lesiones.
El cuarto ocupante, un hombre de 32 años, murió en el lugar.
Dejá tu comentario