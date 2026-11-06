Dos condenados por el asesinato a tiros de un hombre en una boca de venta de drogas en Colonia

Un hombre y un adolescente fueron condenados por el homicidio de un hombre de 30 años asesinado a tiros en una boca de venta de drogas en el barrio El General de Colonia del Sacramento.

El crimen ocurrió el 31 de octubre de 2025. En una vivienda, estaban dos víctimas, una de ellas con su pareja, además de otras personas. Al lugar, llegaron caminando un hombre y un adolescente de 14 años.

Hubo disparos de arma de fuego y uno de los impactos dio en la cabeza de la víctima, que murió por las heridas sufridas. Otras de las personas, recibió un balazo en el abdomen, quedó grave y debió someterse a varias cirugías.

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Las víctimas fueron amenazadas con un arma. Los agresores se llevaron drogas, un celular y una moto de una de las víctimas.

El hombre condenado integraba una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas en Colonia y otros departamentos. La investigación identificó una organización delictiva liderada por un recluso que daba las órdenes desde la cárcel.

La organización tenía integrantes dedicados al transporte, la administración y la venta de drogas, así como a la instalación y gestión de los puntos de comercialización.

Días antes del crimen, el condenado llegó a Colonia y recibió órdenes de ocupar la vivienda donde funcionaba una boca de venta de drogas, en el marco de una disputa territorial.

El hombre y el adolescente fueron detenidos al día siguiente durante un allanamiento en una vivienda identificada como de la identificación.

La Justicia los condenó. Al hombre como coautor de un delito de homicidio muy especialmente agravado y autor de un delito de negociación de estupefacientes a 25 años de cárcel. En tanto, el adolescente fue condenado a 3 años y 10 meses en el Inisa por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado y un delito de suministro de sustancias estupefacientes.