Mirá en vivo el recorrido del papa y la agenda prevista para este sábado y domingo en Uruguay.
El papa León XIV está en Paysandú y da su primera misa en América, ante miles de fieles
El pontífice despegó del Aeropuerto de Carrasco a las 8:34 y aterrizó en Paysandú a las 9:38, en un avión de la Fuerza Aérea. Miles de personas lo esperaban en el parque París Londres desde la madrugada.
10:23 h | Comienza la misa en el Parque París Londres
El papa brinda su primera misa en Sudamérica, ante miles de fieles en Paysandú.
10:04 h | Parque París Londres, Paysandú: saludo a los fieles
Así arribó el papa al parque París Londres, donde miles de personas lo esperaban desde la madrugada para participar de la misa prevista para las 10:00.
El papa llegó a Paysandú: así es la agenda de León XIV este sábado y domingo en Uruguay
9:38 h | Arribo al aeropuerto
El papa León XIV llegó este sábado a Paysandú y comenzó su agenda en Uruguay. Viajó en un avión de la Fuerza Aérea que despegó del Aeropuerto de Carrasco a las 8:34 y aterrizó en Paysandú a las 9:38. Fue recibido por el intendente Nicolás Olivera, entre otras autoridades.
Tras el arribo, se trasladó rápidamente al parque París Londres, donde miles de personas lo esperaban desde la madrugada para participar de la misa prevista para las 10:00.
La agenda del sábado
Después del mediodía, el pontífice viajará a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00. A las 17:00 visitará Casavalle, donde mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
A las 18:00 se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.
La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.
El domingo, último día del papa en Uruguay
La jornada del domingo se desarrollará en Florida, último destino de León XIV en Uruguay.
A las 8:00 partirá en auto hacia ese departamento. Durante el recorrido está previsto que se detenga en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de esa localidad.
Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.
El papa regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí participará de una ceremonia prevista para las 15:10, que marcará el cierre de su visita a Uruguay, su primer destino en América Latina.
A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su misión en Argentina.
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