RECIBÍ EL NEWSLETTER
rocha

Un hombre murió en el incendio de su casa, en Punta del Diablo

Era una vivienda de construcción precaria. Bomberos busca determinar la causa del incendio.

incendio-punta-del-diablo-hombre

Un hombre mayor de edad murió, a las tres de la madrugada de este sábado, durante un incendio en su casa de Punta del Diablo, en Rocha.

El hombre, con dificultades en su movilidad, se dedicaba a la venta de productos en ferias vecinales. Su casa estaba construida con madera y chapas de dolmenit. Las pérdidas fueron totales.

Fuentes en el lugar indicaron que la instalación eléctrica del inmueble sería muy precaria, lo que podría haber influido en el inicio del fuego. También un auto quedó incendiado.

vecinos realizan campana solidaria para ayudar a la familia afectada en incendio de su vivienda en salto
Seguí leyendo

Vecinos realizan campaña solidaria para ayudar a la familia afectada en incendio de su vivienda en Salto

Bomberos trabaja en la investigación para determinar las causas del incendio.

Temas de la nota

Lo más visto

video
investigación

Dos hinchas de Nacional fueron asesinados en Toledo y el policía que les disparó está detenido
ARTIGAS

Padres de cuatro menores de edad condenados en caso de abuso sexual; empresario y tío de los niños están imputados
EN MEDIO DEL CONFLICTO

Empresas pesqueras abrieron un llamado para trabajadores con remuneraciones de hasta 10.000 pesos diarios
costa de maldonado

Detectan hidrocarburo en las playas de Sauce de Portezuelo, El Chorro y Ocean Park, en Maldonado
INGRESO A MONTEVIDEO

Choque múltiple por alcance en el viaducto dejó a conductor con politraumatismos moderados

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del hecho, en Toledo. video
investigación

Dos hinchas de Nacional fueron asesinados en Toledo y el policía que les disparó está detenido
Foto: IDM. Hidrocarburo en la playa de Sauce de Portezuelo. video
costa de maldonado

Detectan hidrocarburo en las playas de Sauce de Portezuelo, El Chorro y Ocean Park, en Maldonado
Foto: FocoUy. Matías Arezo (Peñarol) festeja el tercer gol, de su autoría. video
torneo clausura

Peñarol goleó a Nacional 3-0, con goles de Silvera, Gularte y Arezo

Dejá tu comentario