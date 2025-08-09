Un hombre murió en el incendio de su casa, en Punta del Diablo

Un hombre mayor de edad murió, a las tres de la madrugada de este sábado, durante un incendio en su casa de Punta del Diablo, en Rocha.
Era una vivienda de construcción precaria. Bomberos busca determinar la causa del incendio.
El hombre, con dificultades en su movilidad, se dedicaba a la venta de productos en ferias vecinales. Su casa estaba construida con madera y chapas de dolmenit. Las pérdidas fueron totales.
Fuentes en el lugar indicaron que la instalación eléctrica del inmueble sería muy precaria, lo que podría haber influido en el inicio del fuego. También un auto quedó incendiado.
Bomberos trabaja en la investigación para determinar las causas del incendio.
