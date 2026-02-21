RECIBÍ EL NEWSLETTER
En Investigación

Apuñalaron en el pecho a un hombre de 40 años en el Centro de Montevideo

El ataque está bajo investigación. La víctima fue un hombre de 40 años, que fue atacado cuando se encontraba en Avenida Uruguay y Río Branco.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un ataque con arma blanca se produjo en la madrugada de este sábado en el Centro de Montevideo. La víctima, un hombre de 40 años, fue apuñalada cuando se encontraba en Avenida Uruguay y Río Branco.

La Policía fue al lugar tras un llamado al 911 donde una persona informaba que había un hombre tendido en la calle, herido. Los funcionarios encontraron al herido y lo trasladaron al Hospital Maciel. Allí le diagnosticaron una herida en el pecho aunque se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía de 15.° turno asumió la investigación, que ordenó entrevistarse con el herido, en cuanto evolucione. Se le consultará si desea hacer la denuncia. En paralelo, pidió analizar cámaras de la zona y ubicar testigos, tarea que fue asignada a investigadores de la Zona I.

geologo advierte dificultades para excavar tuneles en el centro por presencia de granito
Seguí leyendo

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito

De momento, el autor del ataque no ha sido identificado.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario