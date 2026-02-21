Apuñalaron en el pecho a un hombre de 40 años en el Centro de Montevideo

Foto: Subrayado.

Un ataque con arma blanca se produjo en la madrugada de este sábado en el Centro de Montevideo. La víctima, un hombre de 40 años, fue apuñalada cuando se encontraba en Avenida Uruguay y Río Branco.

La Policía fue al lugar tras un llamado al 911 donde una persona informaba que había un hombre tendido en la calle, herido. Los funcionarios encontraron al herido y lo trasladaron al Hospital Maciel. Allí le diagnosticaron una herida en el pecho aunque se encuentra fuera de peligro.

La Fiscalía de 15.° turno asumió la investigación, que ordenó entrevistarse con el herido, en cuanto evolucione. Se le consultará si desea hacer la denuncia. En paralelo, pidió analizar cámaras de la zona y ubicar testigos, tarea que fue asignada a investigadores de la Zona I.

De momento, el autor del ataque no ha sido identificado.

