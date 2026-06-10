Un hombre murió carbonizado en incendio de vivienda en Rivera; Bomberos indicó que tenía problemas de movilidad

Un hombre de 71 años murió carbonizado en su casa ubicada en el barrio Pueblo Nuevo, de la ciudad de Rivera.

Desde Bomberos indicaron a Subrayado que recibieron un llamado que daba cuenta de un incendio de una casa al fondo, construida de material madera y chapa.

Una vez en el lugar, realizaron la extinción de las llamas y constataron la presencia de un hombre con su cuerpo prácticamente carbonizado.

Seguí leyendo Condenaron a un hombre de 37 años por un incendio en un galpón de Soriano, con daños valuados en 3.000 dólares

Según Bomberos, el hombre tenía dificultades para moverse por sus propios medios ya que había sufrido un acv.

Las pericias arrojaron que la víctima estaba lejos de la puerta, que se intoxicó y desmayó.