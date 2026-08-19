Un hombre mató a su pareja en una casa en Villa Española y fue detenido

Foto: Subrayado. Fachada de la casa donde ocurrió el crimen en Villa Española.

El agresor, con antecedentes, intentó simular un suicidio, pero fue detenido.

Un hombre de 28 años mató a su pareja de 33 años en la noche de este martes en Villa Española, Montevideo. Ocurrió minutos antes de las 22:40 en la casa donde ambos vivían en calle Himalaya esquina Gobernador Viana.

Según información policial a la que accedió Subrayado, la víctima se encontraba en su dormitorio cuando su pareja la atacó varias veces con un arma blanca.

Una de las hijas de la mujer, una adolescente de 16 años, escuchó gritos y, al ir al dormitorio, vio a su madre herida. La pareja le dijo entonces que ella lo había agredido y ella intentó suicidarse.

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La otra hija de la víctima, una joven de 19 años, la trasladó en un vehículo particular al hospital Pasteur donde murió.

A la escena concurrió la Policía Científica para hacer el relevamiento correspondiente, concluyendo que las lesiones de la mujer no habían sido autoinfligidas como dijo en primera instancia el agresor, que fue detenido.

El hombre, que consume drogas, tiene antecedentes penales por hurto y violencia privada, e indagatorias por violencia doméstica. Vecinos dijeron a Subrayado que él la golpeaba y maltrataba, y que le habían advertido a la mujer; sin embargo, la Policía no registra denuncias entre ellos.

Según testimonios, el vínculo inició en mayo de este año cuando el hombre salió de la cárcel.

Ahora, fue iniciada una investigación por femicidio. La presunta arma homicida fue incautada.

Los investigadores continúan con la recolección de elementos y pruebas para aclarar lo sucedido. La investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, y de la Fiscalía de Homicidios de 1.° turno.