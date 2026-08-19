RECIBÍ EL NEWSLETTER
luto

Falleció a los 23 años Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo

Florencia Victoria Sugo Da Rosa tenía 23 años y atravesaba desde 2025 una enfermedad oncológica. Había realizado tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior.

Foto: Lucas Sugo en Facebook.

Foto: Lucas Sugo en Facebook.

En las primeras horas de este miércoles 19 de agosto falleció en Rivera Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija del cantante uruguayo Lucas Sugo.

La joven tenía 23 años y desde 2025 atravesaba una enfermedad oncológica. Durante ese período había realizado tratamientos médicos tanto en Uruguay como en el exterior.

La noticia fue confirmada por Sentimientos Producciones, empresa que representa al cantante, a través de un comunicado publicado este miércoles.

Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado.
Seguí leyendo

Tras hundimiento, reparan el pavimento en Pagola y 26 de Marzo, en Pocitos

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, señala el comunicado.

“ Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, agrega.

Desde la productora también agradecieron “profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
luto

Falleció a los 23 años Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo
EN PIEDRAS BLANCAS

Siniestro fatal: conductor intentó esquivar a una mujer que cruzaba la calle, maniobró, volcó y la atropelló en la vereda
TRES IMPUTADOS Y CINCO CONDENADOS

Operativo por contrabando permitió incautación valuada en más de 13 millones de pesos y ocho detenciones
ARTIGAS

Conductor alcoholizado perdió el dominio de su auto y volcó en pleno Puente Internacional de la Concordia
dos eran hermanos

Identifican a las cuatro víctimas del accidente frontal en ruta 8 en Treinta y Tres: tenían entre 27 y 46 años

Te puede interesar

Imágenes: Subrayado. Momento en que se entregó Eduardo Sebastián Mac Eachen Garrido.
proceso abreviado

Justicia condenó a 8 años y 6 meses de cárcel al homicida del estudiante de UTU Jonathan Cancela
Familiares de tres jóvenes fallecidos en choque cuestionan acuerdo abreviado con conductor que causó el siniestro video
CHOFER CRUZÓ EN ROJO

Familiares de tres jóvenes fallecidos en choque cuestionan acuerdo abreviado con conductor que causó el siniestro
Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población, dijo Negro ante cambios en la Jefatura de Montevideo video
MINISTERIO DEL INTERIOR

"Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", dijo Negro ante cambios en la Jefatura de Montevideo