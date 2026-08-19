Falleció a los 23 años Florencia Sugo, hija del cantante Lucas Sugo

En las primeras horas de este miércoles 19 de agosto falleció en Rivera Florencia Victoria Sugo Da Rosa, hija del cantante uruguayo Lucas Sugo.

La joven tenía 23 años y desde 2025 atravesaba una enfermedad oncológica. Durante ese período había realizado tratamientos médicos tanto en Uruguay como en el exterior.

La noticia fue confirmada por Sentimientos Producciones, empresa que representa al cantante, a través de un comunicado publicado este miércoles.

Seguí leyendo Tras hundimiento, reparan el pavimento en Pagola y 26 de Marzo, en Pocitos

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, señala el comunicado.

“ Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso. Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros”, agrega.

Desde la productora también agradecieron “profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”.