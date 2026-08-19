Hay rutas cortadas en seis departamentos tras las lluvias de los últimos días

Las lluvias registradas en los últimos días provocaron cortes de rutas y caminos en seis departamentos del país, según el relevamiento actualizado por Policía Caminera este miércoles a las 8:30.

En Rivera permanecen cortados varios puntos de las rutas 44, 6 y 28, debido a la crecida de arroyos y pasos. Entre ellos se encuentran el arroyo Yaguarí, los pasos Mazangano, Zafóns, Hospital, Corrales, Arroyo Mangueras y Laguna de Los Patos.

En Treinta y Tres la situación es más extensa y afecta distintos tramos de rutas nacionales, departamentales y caminos vecinales. Entre los puntos afectados se encuentran la ruta 18, ruta departamental 98, camino departamental Del Medio, ruta departamental 19, además de los pasos Marta, Yerbalito, Los Molles, Del Sarandí, Palo a Pique, Cañada Chica, Ramón Saravia, Del Coto y Mamerta.

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También permanece cortado el puente viejo Víctor Lima sobre el río Olimar, en la ciudad de Treinta y Tres, y la ruta departamental 91. En Vergara está afectado un tramo de la ruta 18, conocido como tramo viejo.

En Rocha está cortada la ruta 14 a la altura del kilómetro 265,500, en el paso 30 Bocas.

En Durazno hay cortes en la ruta 100, a la altura del arroyo Sarandí de Cuadra, y en Camino Los Paraguayos, donde está cortado el puente Chileno. También están afectados los puentes de Camping, sobre el arroyo Blanquillo, y Paimí, ambos en la ruta 42. Además, hay un corte en la ruta 6 a la altura del kilómetro 202.

En Florida permanecen cortados dos puntos de la ruta 42: el kilómetro 37, sobre el arroyo Tala, y el kilómetro 41,700, sobre el río Yi.

En Paysandú está cortada la ruta 4 a la altura del kilómetro 403, sobre el río Queguay Grande.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y evitar los pasos y tramos que permanecen afectados por la crecida de los cursos de agua.