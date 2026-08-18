Conductor alcoholizado perdió el dominio de su auto y volcó en pleno Puente Internacional de la Concordia

Una alerta generada en la noche del domingo por el Centro de Comando Unificado Departamental de Artigas movilizó de urgencia a varias unidades policiales hacia el Puente Internacional de la Concordia, tras confirmarse el vuelco de un auto en el lugar.

Al arribar a la escena, los efectivos constataron la presencia de un vehículo Volkswagen Gol sobre la calzada. El auto circulaba desde la ciudad de Quaraí hacia Artigas cuando, de acuerdo a las primeras averiguaciones, el conductor perdió por completo el dominio del vehículo, lo que provocó que terminara volcando.

En ese momento, no transitaba ningún otro vehículo ni peatón por la zona. Pese a la entidad del siniestro, el conductor, quien viajaba como único ocupante, logró salir del vehículo por sus propios medios y resultó ileso.

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Al practicársele la prueba de alcoholemia, el resultado fue positivo de 1,77 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que de inmediato le aplicaron la multa correspondiente.

Efectivos de Policía Científica realizaron el relevamiento de la escena, mientras que personal de Bomberos efectuó tareas de barrido y limpieza sobre la superficie del puente para remover los restos y garantizar la seguridad del tránsito.