Tres condenados y un imputado tras allanamientos simultáneos a bocas de drogas de Los Albín en Villa Española

Tres personas fueron condenadas y una imputada tras varios allanamientos simultáneos realizados el miércoles por la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) en inmediaciones de las calles Cervantes Saavedra y Juan Vicente Arcos, en Villa Española.

Tras tareas de análisis e inteligencia policial, la actuación focalizada en ese barrio llevada adelante por el Departamento de la Brigada Antidrogas tenía como objetivo desarticular bocas de venta de drogas liderados por el clan familiar de Los Albín, dijeron fuentes del caso a Subrayado .

La Policía llevó a cabo cinco allanamientos simultáneos en los que se incautó más de medio kilo de pasta base en envoltorios de nylon y papel y piedras de la droga, más de 60 gramos de cocaína en envoltorios y bolsas, y también marihuana acondicionada para el microtráfico. Además, se encontró un revólver calibre 357, cartuchos de ese calibre y de 38 SPL, 62.098 pesos y 13 celulares.

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En el operativo fueron detenidas cinco personas. A pedido de la Fiscalía de Estupefacientes de 4º Turno, el Juzgado Letrado en lo Penal de 32° turno, condenó a un hombre por suministro de estupefacientes a 2 años y 4 meses de cárcel, a dos mujeres por un delito continuado de asistencia a los agentes en las actividades de narcotráfico a la misma pena, mientras que para una tercera detenida se dispuso como medida cautelar el arresto domiciliario total con colocación de tobillera electrónica.

En el caso de la quinta persona detenida, se determinó su liberación.