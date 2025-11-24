RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPALME OLMOS

Un hombre mató a machetazos al perro de un vecino; animalistas reclaman justicia y penas contra el maltrato

Desde Plataforma Animalista, esperan que se le aplique una multa de 500 unidades reajustables y que se le prohíba la tenencia de otros animales, lo máximo permitido por la legislación vigente.

ruffus-perro-muerto-vecino-empalme-olmos

En comunicación con Subrayado, vecinos de la zona que prefieren no ser identificados relataron que era un perro adulto de siete años que vivía con una familia en el barrio El Tilo, que se mudó y lo dejó abandonado.

El animal permaneció solo por un tiempo a cargo de los vecinos, hasta que llegó al barrio el padre del ahora denunciante, que al enterarse de su situación lo adoptó.

Posteriormente, también se mudó al barrio un señor de nacionalidad cubana que, según la denuncia, el martes pasado y enojado porque el perro estaba suelto, se acercó al animal con un arma blanca y amenazó con matarlo si sus dueños no lo ataban.

Luego de un intercambio de palabras sobre las consecuencias legales por la amenaza sobre el animal, el hombre atacó al perro con el arma blanca, que murió desangrado pese a los intentos de rescate de sus dueños.

La gente del pueblo y la familia de “Ruffus” están conmocionados, y manifiestan temor a represalias, por lo que instalaron cámaras de seguridad e hicieron la denuncia en el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y la comisaría local. Señalan que El Tilo es un barrio pequeño de gente mayor que está conmocionada ante el hecho violento.

Junto a agrupaciones animalistas, vecinos de Empalme Olmos convocan a movilizarse en reclamo de justicia, y piden que se endurezcan las medidas legislativas ante maltrato animal.

También cuestionan la actuación del INBA y manifiestan la poca respuesta del organismo por insuficiencia de personal.

Patricia Durán, de Plataforma Animalista, se manifestó “horrorizada“ por lo ocurrido con “Ruffus” y reiteró la necesidad de que el asesinato de animales y el maltrato sea tipificado como un delito. No solo con multas sino también con cárcel prevista en el Código Penal.

Durán indicó que los vecinos y las activistas de la zona están con miedo por tratarse de una persona muy violenta. Además, de la denuncia policial se realizó una denuncia ante el INAU, porque el hombre tiene menores a cargo.

Desde Plataforma Animalista, esperan que se le aplique una multa de 500 unidades reajustables y que se le prohíba la tenencia de otros animales, lo máximo permitido por la legislación vigente.

PLATAFORMA EMPLAME

