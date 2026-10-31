Transporte, recolección de residuos y cementerios: IMM informó el funcionamiento de servicios el 2 de noviembre

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó sobre el funcionamiento de varios servicios con motivo del feriado del 2 de noviembre, Día de los Difuntos, el próximo lunes, con horarios especiales de los cementerios.

Los cementerios Buceo, Central y del Norte estarán abiertos de 8 a 17 horas, mientras que los de Paso Molino y del Cerro de 8 a 16 horas.

El servicio 365, de primera respuesta ante situaciones de crisis o emergencias por violencia de género, funciona todos los días del año de 18 a 21 horas en Soriano 1426 (planta baja). También, por el teléfono 1950 8888 y o Whatsapp "No estas sola" al 099 019 500.

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El Mirador Panorámico funcionará de forma habitual de 11 a 19 horas con entrada por calle Soriano 1372.

La Oficina de Información Turística de Ciudad Vieja estará abierta de 9 a 17 horas y el Mercado Agrícola de Montevideo (MAM) funcionará de 9 a 22 horas.

Los siguientes servicios permanecerán cerrados:

Red de policlínicas.

Unidad de atención y orientación sobre servicios sociales.

Gestión de contribuyentes.

Ingresos comerciales y vehiculares.

Ingresos inmobiliarios.

Catastro.

Tesorería.

TRANSPORTE

El servicio de transporte público funcionará con las frecuencias de un día sábado y los horarios se pueden consultar en la página web del STM . Está previsto reforzar las frecuencias hacia los cementerios.

Los locales STM de los shopping Tres Cruces y Nuevo Centro permanecerán abiertos de 11:15 a 17:45 horas.

OTROS SERVICIOS

El Servicio de Contralor de Conductores, donde se tramita la licencia de conducir, no atenderá público.

El Servicio de Contralor y registro de vehículos (Pedernal) atenderá en horario especial de 8 a 12 horas, con agenda previa.

El Centro de Gestión de Movilidad (CGM) funcionará en horario normal, con servicio de operación y monitoreo las 24 horas.

En el caso del Servicio de grúa, habrá dos funcionando de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

También habrá cuerpo inspectivo en dos turnos, de 7 a 14 horas y de 13 a 20 horas.

En el caso del estacionamiento tarifado, se podrá estacionar de forma gratuita en las zonas tarifadas.

CULTURA

El lunes 2 de noviembre estarán abiertos:

Museo Histórico Cabildo de 11 a 17 horas.

Jardín Botánico de 7:30 a 19 horas .

Parque Lecocq de 9 a 17 horas.

Punta Espinillo de 8 a 18 horas.

Y los siguientes espacios permanecerán cerrados:

Museo Juan Manuel Blanes.

Museo de Historia del Arte.

Museo del Azulejo.

Museo de la Memoria.

Museo de la Movilidad y las Identidades.

Centro de Exposiciones SUBTE.

Museo Parque Fernando García.

Planetario de Montevideo.

Parque Villa Dolores: a partir del martes 3 de noviembre extiende su horario de 9 a 19:30 horas.

RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad y los ecocentros fijos, de Buceo y Prado, estarán abiertos de 10 a 18 horas.

El centro de visitantes de los Humedales de Santa Lucía permanecerá cerrado.