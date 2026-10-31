Un hombre de 48 años fue asesinado a tiros en la noche de este viernes en plena calle en inmediaciones de Itazurubí y Manuel Acuña, en Flor de Maroñas.
Un hombre de 48 años fue asesinado a tiros en plena calle anoche en Flor de Maroñas
El hecho ocurrió en Itazurubí y Manuel Acuña. La víctima llegó a ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica, pero falleció minutos después por dos heridas de arma de fuego.
El hecho ocurrió sobre las 20:45 y la víctima fue trasladada por la Policía hasta un centro de salud para recibir atención médica, donde falleció minutos después de ingresar. Los médicos le constataron dos heridas de arma de fuego.
En la escena el crimen, los efectivos policiales encontraron cinco vainas de calibre 9 milímetros que son periciadas por Policía Científica.
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Personal del Departamento de Delitos contra la Persona y del Equipo de Homicidios de Zona Operacional III trabajan en el caso para identificar a los responsables del ataque a tiros.
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