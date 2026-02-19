RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLOR DE MAROÑAS

Bala perdida ingresó a vivienda e impactó contra un termo: "Me salvé, tuve suerte; nací de vuelta", dijo dueño de casa

Roberto y su familia viven en Flor de Maroñas y cuando estaban sentados mirando televisión en el living, una bala perdida entró por la ventana, dio contra el termo y quedó debajo de la mesa.

termo-bala-maroñas

Una bala perdida ingresó a una vivienda sobre la hora 23.45 de este miércoles e impactó contra el termo de una familia que estaba sentada en el living mirando televisión y tomando mate. "Me salvé, tuve suerte; nací de vuelta", dijo Roberto a Subrayado.

El hecho ocurrió en las calles Doña Soledad y Veracierto, en el barrio Flor de Maroñas, en las inmediaciones del Parque Guaraní.

Roberto estaba junto a su hija y su pareja en el living cuando escucharon un estruendo, miró hacia la ventana y vio el agujero de bala. Posteriormente, vio que el termo estaba hundido y que debajo de la mesa había un casquillo de bala.

clave policial: narcos de cerro norte y una historia de violencia y asesinatos de familiares
Seguí leyendo

Clave policial: narcos de Cerro Norte y una historia de violencia y asesinatos de familiares

La bala pasó muy cerca de donde él estaba. De inmediato llamó a la Policía. Según información policial, la bala vino de lejos.

"Sentí el estallido del vidrio y llamé al 911, no sabía qué había ocurrido. Vinieron y encontraron que era una bala que había atravesado el vidrio y que después había pegado en un termo que yo tenía", relató.

Y agregó: "Había estado hace un ratito sentado allá, me salvé, tuve suerte. Nací de vuelta, nos asustamos hasta los gatos acá porque fue un estampido".

Roberto comentó que por lo general es bastante tranquilo, aunque de noche se escuchan balazos.

bala-ventana-maroñas

Temas de la nota

Lo más visto

video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
CONDUCTOR DE GRAN HERMANO URUGUAY

"Colo" Gianarelli: "Es el primero nuestro, comienza nuestra historia; le vamos a mostrar al mundo cómo es acá en Uruguay"
Claudio Gaucher

Geólogo advierte dificultades para excavar túneles en el Centro por presencia de granito
inumet

Meteorología actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas
CASO CONEXIÓN GANADERA

Jorge Barrera, abogado de Carrasco e Iewdiukow, anunció que no aceptarán proceso abreviado e irán a juicio

Te puede interesar

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos video
RECLAMÓ POR HERRAMIENTA DE NOTIFICACIÓN

Juan Castillo sobre despidos en Sabre: "Es un hecho que se repite de no tener anuncios previos"
Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos video
ZONAMÉRICA

Empresa Sabre comunicó a funcionarios que habrá entre 150 y 200 despidos
Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía video
RENEGOCIACIÓN DE ARAZATÍ

Tribunal de Cuentas observó contrato firmado por OSE para construir nueva potabilizadora en el río Santa Lucía

Dejá tu comentario