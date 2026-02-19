Bala perdida ingresó a vivienda e impactó contra un termo: "Me salvé, tuve suerte; nací de vuelta", dijo dueño de casa

Una bala perdida ingresó a una vivienda sobre la hora 23.45 de este miércoles e impactó contra el termo de una familia que estaba sentada en el living mirando televisión y tomando mate. "Me salvé, tuve suerte; nací de vuelta", dijo Roberto a Subrayado.

El hecho ocurrió en las calles Doña Soledad y Veracierto, en el barrio Flor de Maroñas , en las inmediaciones del Parque Guaraní.

Roberto estaba junto a su hija y su pareja en el living cuando escucharon un estruendo, miró hacia la ventana y vio el agujero de bala. Posteriormente, vio que el termo estaba hundido y que debajo de la mesa había un casquillo de bala.

Seguí leyendo Clave policial: narcos de Cerro Norte y una historia de violencia y asesinatos de familiares

La bala pasó muy cerca de donde él estaba. De inmediato llamó a la Policía. Según información policial, la bala vino de lejos.

"Sentí el estallido del vidrio y llamé al 911, no sabía qué había ocurrido. Vinieron y encontraron que era una bala que había atravesado el vidrio y que después había pegado en un termo que yo tenía", relató.

Y agregó: "Había estado hace un ratito sentado allá, me salvé, tuve suerte. Nací de vuelta, nos asustamos hasta los gatos acá porque fue un estampido".

Roberto comentó que por lo general es bastante tranquilo, aunque de noche se escuchan balazos.