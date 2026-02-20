"La violencia no tiene lugar en el deporte": Federación de Básquetbol repudió incidentes tras el clásico

La Federación Uruguaya de Básquetbol ( FUBB ) emitió expresó su “más enérgico repudio y condena” a los episodios de violencia registrados por parciales identificados con el Club Unión Atlética en las inmediaciones de la sede social del Club Malvín .

Así lo señaló en un comunicado, en el que además sostuvo que este tipo de conductas “resultan absolutamente incompatibles con los valores que promueve el deporte” y, en particular, con “los principios de respeto, convivencia y juego limpio que deben prevalecer en el básquetbol uruguayo”.

La FUBB resolvió “solicitar la urgente intervención del Ministerio del Interior y en particular, de la Dirección General de Seguridad en el Deporte” y “ofrecer al citado Ministerio, así como a la justicia competente y a los propios damnificados, el mayor grado de información y colaboración posible a efectos de identificar a los responsables”.

El Comité Ejecutivo también reclamó que “se apliquen las penas que correspondan con la mayor firmeza y celeridad posible” y cerró el comunicado con un mensaje enfático: “La violencia no tiene lugar en el deporte. El básquetbol uruguayo debe ser un espacio de encuentro, integración y ejemplo para toda la sociedad”.

Ataque en Malvín.

LIOS MALVIN Videos cedidos a Subrayado.

El comunicado fue publicado luego de que este jueves se jugara el clásico entre Unión Atlética y Malvín, que clasificó a Malvín a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y se registraran disturbios en las inmediaciones de la sede del club.

Tras el partido, que finalizó sobre las 22:30, jugadores, familiares e hinchas de Malvín fueron a festejar, en un lugar donde también había personas que habían salido del club luego de los espectáculos de carnaval. En ese contexto, varios hinchas de Unión Atlética comenzaron a tirar piedras y botellas desde la plaza de enfrente hacia el restaurante lindero.

Según constató Subrayado, se rompió la moto de un delivery, hubo pedradas, lanzamiento de pirotecnia y daños a vehículos estacionados. Los incidentes quedaron filmados y, de acuerdo a testigos, participaron entre 20 y 25 personas; uno de ellos tenía un cuchillo.

Vecinos llamaron al 911 y señalaron demoras en la atención y en la llegada de los móviles. Se realizó la denuncia, no hubo personas lesionadas y la Policía identificó dos vehículos dañados, relevó testigos y cámaras de videovigilancia y dio intervención a Seguridad en el Deporte junto a la Jefatura de Policía de Montevideo.