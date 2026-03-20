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MONTEVIDEO

Un hombre herido de bala en Parque Batlle fue trasladado grave al hospital de Clínicas

El hombre tiene 42 años y fue trasladado al hospital de Clínicas en estado grave por una herida de bala. Estaba en situación de calle, con antecedentes y requisitoria por un caso de violencia doméstica.

Parque-Batlle-herido-de-bala-foto-Guille

Un hombre de 42 años fue herido de bala este viernes de tarde en Parque Batlle, entre el Club de Tiro y las canchas de fútbol 5.

Según información primaria que obtuvo Subrayado en el lugar, el hombre fue trasladado en estado grave al Hospital de Clínicas.

De acuerdo a estos datos primarios, el herido tiene antecedentes penales y estaba requerido por un caso de violencia doméstica.

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