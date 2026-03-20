Un hombre herido de bala en Parque Batlle fue trasladado grave al hospital de Clínicas

Un hombre de 42 años fue herido de bala este viernes de tarde en Parque Batlle, entre el Club de Tiro y las canchas de fútbol 5.

Según información primaria que obtuvo Subrayado en el lugar, el hombre fue trasladado en estado grave al Hospital de Clínicas.

De acuerdo a estos datos primarios, el herido tiene antecedentes penales y estaba requerido por un caso de violencia doméstica.

La Policía en el lugar busca información para dar con el agresor. Embed Un hombre baleado en Parque Batlle. El informe de @Guillelorenzo20 https://t.co/IzvvXZnRNL pic.twitter.com/lePng1rq5j — Subrayado (@Subrayado) March 20, 2026

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