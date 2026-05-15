Un hombre fue imputado por homicidio a título de dolo eventual por darle muerte a otro, de 44 años, durante una cacería en Flores. Debe cumplir arresto domiciliario total por 180 días, con tobillera, mientras avanza la investigación.
Imputaron a un hombre por el homicidio de otro durante una cacería en Flores; debe cumplir arresto domiciliario
El homicidio ocurrió en ruta 3, en la madrugada del 13 de mayo. El imputado habría confundido a la víctima con un animal y le disparó.
El hecho ocurrió el 13 de mayo, a las 03:58 de la madrugada, en campos ubicados sobre ruta 3, al norte de Trinidad.
La víctima de 44 años murió tras recibir un disparo en su cabeza.
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Esa madrugada, efectivos policiales acudieron rápidamente a la escena, donde constataron el fallecimiento.
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el disparo de un rifle calibre 223. Extraoficialmente, Subrayado pudo saber que el grupo de cazadores estaba dividido en distintos sectores del campo y en determinado momento uno de los integrantes confundió a la víctima con un animal, por lo que efectuó el disparo de forma accidental.
El grupo tenía autorización para realizar la caza en un establecimiento de la zona, aunque el hecho ocurrió en un campo frente a ese, cruzando la ruta, para el que no tenían el permiso adecuado y eso también se investiga.
Fueron incautadas tres armas de fuego y municiones, entre otros objetos.
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