tiene 40 años

Un hombre grave tras ser baleado en Tres Ombúes, en el mismo lugar donde el jueves habían herido a otro

El hombre de 40 años está internado grave luego de ser baleado en Ascasubi esquina Zubillaga, en el barrio montevideano Tres Ombúes.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Un hombre de 40 años está internado grave tras ser baleado a las ocho de la noche de este lunes en el barrio Tres Ombúes, Montevideo. El crimen ocurrió en el mismo lugar donde, el jueves, otro hombre también fue herido en un ataque a tiros.

La víctima, que vive en la calle, estaba en Ascasubi esquina Zubillaga cuando fue atacada a tiros. Policías trasladaron al herido en un patrullero hacia el hospital del Cerro, donde ingresó grave a la emergencia. Allí los médicos le diagnosticaron cinco impactos de bala, uno de ellos en la aorta, la arteria más importante del cuerpo. Más tarde fue derivado al Hospital Maciel, en Ciudad Vieja.

Por la gravedad del caso, el Departamento de Homicidios de la Policía asumió la investigación. Mas tomando en cuenta que hace cuatro días había sido herido en ese mismo lugar otro hombre, luego de una balacera.

Esa segunda víctima tiene 41 años y, según informaron fuentes del caso a Subrayado, permanece internado. Ese jueves, cuando la Policía incautó una veintena de casquillos en la escena, ingresó grave al hospital.

No hay novedades sobre los autores.

