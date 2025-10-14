RECIBÍ EL NEWSLETTER
BARICAPS

MSP advierte de eventos adversos por uso de cápsulas brasileñas para disminuir apetito y reducir absorción de grasas

Se trata de BariCaps, un producto incluido como irregular para la pérdida de peso por la lista de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil. Es adquirido por la población en establecimientos o por vías no habilitadas.

ministerio-de-salud-publica-fachada-imagen-quique.jpg

El Ministerio de Salud Pública (MSP) advierte de eventos adversos en Uruguay asociados al uso del producto BariCaps, cápsulas elaboradas en Brasil utilizadas para disminuir el apetito y reducir la absorción de grasas con el objetivo de controlar el peso corporal.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil incluyó a las cápsulas en la "lista de productos para la pérdida de peso irregulares". Los productos de la lista no fueron evaluados en cuando a seguridad, eficacia, calidad por la Anvisa y son comercializados de forma irregular.

El MSP indica que el producto es adquirido por la población en establecimientos o por vías no habilitadas. Además, la autoridad sanitaria recuerda que BariCaps no cuenta con registro habilitante en Uruguay.

Salud Pública recomienda consultar a un médico antes de iniciar su uso para analizar si está indicado para el pacientes y sobre los posibles riesgos asociados a su ingesta. Asimismo, aconseja no utilizar productos médicos que no tengan registro sanitario, ya que puede representar un riesgo para la salud por no contar con la evaluación de la autoridad sanitaria sobre calidad, seguridad y eficacia.

En caso de estar consumiendo el producto, el MSP sugiere suspender y consultar a un médico de referencia. También se recomienda realizar la consulta si la persona presenta síntomas y notificar a la Unidad de Farmacovigilancia del MSP.

