PAYSANDÚ

Un hombre fue a prisión por abuso sexual a una niña de 12 años; también imputaron a la madre de la víctima

La Justicia dispuso que deberá cumplir prisión preventiva por 90 días, mientras continúa la investigación. En tanto, la mujer permanecerá en arresto domiciliario total, además de otras medidas y prohibiciones.

jefatura-paysandu-policia-ciudad.jpg

Un hombre de 47 años fue imputado por abuso sexual a una niña de 12 años en Paysandú; también fue imputada la madre de la víctima, una mujer de 38 años.

El caso fue denunciado en julio del año pasado y motivó la intervención de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. De inmediato, se dio intervención a la Justicia que activó el protocolo de protección a la menor y dispuso que la tenencia provisoria quedara a cargo de otro familiar, mientras avanzaban las actuaciones. La niña debió ser internada en el hospital local.

En las últimas horas, la Justicia Penal determinó la imputación del hombre por reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de violencia doméstica agravada. Como medida cautelar se le impuso la prisión preventiva por 90 días. En tanto, la madre de la víctima fue imputada por reiterados delitos omisión a los deberes inherentes a la patria potestad, cuatro de ellos en concurso formal con reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado. En su caso, deberá cumplir arresto domiciliario total, además de otras medidas y prohibiciones.

El caso fue investigado por la Fiscalía de 1º turno de Paysandú.

