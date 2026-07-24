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NUEVO PARÍS

Un hombre fue liberado tras ser sacado a la fuerza de una vivienda por tres personas vestidas como policías

Los delincuentes utilizaron una camioneta requerida por hurto y con matrículas falsas. En el interior, la Policía encontró municiones, precintos y un equipo de comunicación.

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Un hombre fue privado de su libertad este viernes, cuando minutos antes de las 9 de la mañana tres personas armadas vestidas como policías ingresaron a una vivienda de pasaje C y calle 5 en la zona de Nuevo París, y lo llevaron a la fuerza.

Efectivos de Investigaciones de la Zona Operacional III de la Policía de Montevideo se hicieron cargo de las actuaciones y lograr ubicar a la camioneta utilizada y a sus ocupantes, que huyeron al notar la presencia policial.

El vehículo, que estaba requerido por hurto y tenía matrículas falsas, fue abandonado en Santos Dumont y Miguel Estévez, en la zona de Punta de Rieles. En el interior de la camioneta, la Policía encontró municiones, precintos y un equipo de comunicación.

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El hombre, que recuperó su libertad tras la intervención policial, manifestó que fue agredido, se comunicó con sus familiares y luego realizó la denuncia del caso.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento, tanto del domicilio como del vehículo utilizado por los delincuentes. El caso está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 11º turno.

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