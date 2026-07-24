Fue liberado el policía que estaba detenido por la muerte de un hombre en un operativo en Paso de los Toros

El policía que estaba detenido por la muerte de hombre durante un operativo en Paso de los Toros fue liberado, mientras la Fiscalía continúa con la investigación de las circunstancias de lo ocurrido.

El jefe de Policía de Tacuarembó, Roberto Pereira, indicó que la Fiscalía aguarda por el resultado de informes periciales y del Instituto Técnico Forense (ITF) para determinar eventuales responsabilidades.

La hipótesis del caso es que el policía actuó en defensa propia, en el marco de un forcejeo cuerpo a cuerpo en un descampado con un arma de fuego de por medio, afirmó Pereira.

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El fallecido tenía 30 años y antecedentes penales por hurto, además de varias intervenciones policiales. Estaba requerido por varios hurtos y la Policía contaba con pruebas para responsabilizarlo ante la Fiscalía.

La muerte ocurrió mientras el sospechoso huía de la Policía luego de intentar ingresar a una vivienda para robar. Al forcejear con el policía, recibió un disparo en el cuello que le costó la vida.