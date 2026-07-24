Ingresó al Parlamento proyecto de ley del Poder Ejecutivo para que Casmu acceda nuevamente al Fondo de Garantía

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para que la mutualista Casmu pueda acceder nuevamente al Fondo de Garantía por un fideicomiso de hasta 742.543.719 UI (equivalente a 122.183.080 de dólares dólares ). El objetivo planteado es "asegurar la continuidad asistencial del prestador, sujeto a la aprobación de los planes de reestructura correspondientes".

En el proyecto enviado, se indica que "CASMU-IAMPP aún no ha logrado superar la situación económicofinanciera que motivó la aprobación" de normas para ayuda financiera a través de un fideicomiso y también para la intervención sin desplazamiento de autoridades.

"La institución mantiene un elevado nivel de endeudamiento, gran parte del cual fue contraído en el pasado a altas tasas de interés para atender necesidades de liquidez de corto plazo, llevando a un descalce entre ingresos y egresos. Si bien el Directorio que asumió funciones el 2 de octubre de 2025 implemento medidas de ahorro y mejora de la gestión, el elevado peso de la carga de intereses es superior al impacto positivo que dichas medidas han tenido hasta el momento", agrega el texto.

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En agosto de 2024, Casmu pudo acceder al Fondo de Garantía por una cifra de hasta 2.184.367.134 de pesos (unos 55.937.698,69 dólares).

También se plantean cambios a la legislación actual referida a la actuación del Estado en estos casos, con el fin de "fortalecer las capacidades de supervisión y acompañamiento del Estado respecto de aquellas instituciones que acceden al Fondo de Garantía, promoviendo una adecuada gestión de los riesgos asociados a la utilización de recursos públicos".