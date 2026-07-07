Hospitales y sanatorios incorporaron este año una vacuna contra el VRS que se aplica directamente en bebés

Hospitales públicos y sanatorios privados trabajan desde este año con una vacuna contra el virus respiratorio sincicial (VRS) que se aplica directamente sobre bebés recién nacidos, en una estrategia combinada con la inoculación a embarazadas.

El uso de esta vacuna en bebés se ha incrementado levemente y se aplica de forma gratuita a determinados grupos.

"En aquellos casos que se den situaciones especiales, donde la embarazada no haya recibido la vacuna o donde no hayan pasado los días necesarios para que la inmunidad se genere o que el recién nacido tenga algunas condiciones que los predispone a un mayor riesgo, entre ellos la prematurez, se está trabajando en una estrategia combinada donde se dispone de un anticuerpo monoclonal que confiere directamente protección al recién nacido", explicó la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Nataly Rodríguez.

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Respecto a la enfermedad, Salud Pública registra un aumento de casos de virus respiratorio sincicial (VRS) en niños pequeños y en bebés.

Las autoridades del MSP valoran el efecto de la vacunación a las embarazadas, que este año ha alcanzado una cobertura cercana al 80% a nivel país en los últimos meses.

"La vacunación previene o protege a los recién nacidos, a través de la vacunación materna, contra el virus sincicial respiratorio, que es uno de los principales causantes de morbilidad y de mortalidad en los pequeños", indicó la directora de Epidemiología.

Esta vacuna está disponible de forma gratuita para todas las embarazadas que estén cursando su semana 32 a 38 de gestación. "Esta ventana de oportunidad para recibir la vacuna se amplió recientemente, y apunta a que cuanto antes la embarazada se vacune, más probabilidades tenemos de que los anticuerpos o las defensas lleguen a ese niño recién nacido", explicó la jerarca.

Además, recordó que el VRS es uno de los virus que circula en todo el país y que la vacuna permite tener "las defensas necesarias para evitar cuadros de gravedad".

La pediatra Alicia Fernández destacó la importancia de la vacunación contra el VRS para evitar casos graves y aclaró que para que el bebé reciba las defensas, tiene que haber al menos diez días entre la inoculación y el nacimiento del bebé. La inmunidad dura unos seis meses.

"Creo que habiendo estrategias de prevención tan importantes, como la inmunización, hay que insistir en el tema", afirmó Fernández.

"Existe una vacuna que se llama Nirsevimab, que para algún grupo poblacional es grautita, pero cualquier otra familia que desee vacunar a alguien que no entra dentro de ese grupo, tiene costo", indicó. "Protegen contra enfermedades que realmente pueden ser graves", remarcó.