Una mujer de 34 años fue baleada en la misma zona donde el sábado asesinaron a tiros a un hombre en Plácido Ellauri

Una mujer de 34 años fue baleada este miércoles, donde el sábado pasado un hombre de 30 años murió tras ser herido de bala mientras iba caminando por la calle. El hecho ocurrió en inmediaciones de Leandro Gómez y pasaje Peatonal, en el barrio Plácido Ellauri .

De acuerdo a la información primaria del caso a la que accedió Subrayado , personas a pie dispararon contra una camioneta Volkswagen Amarok que pasó por el lugar. La mujer estaba parada junto a unos niños cuando fue alcanzada por los disparos.

La víctima, que tiene antecedentes penales, recibió tres impactos de bala, pero no quiso radicar la denuncia policial del hecho. En el caso, trabaja personal de Investigaciones de la Zona 3 de la Policía de Montevideo.

El sábado, minutos antes de las 15 horas, un hombre de 30 años fue asesinado tras ser atacado a balazos. El baleado fue trasladado por particulares a la policlínica de Capitán Tula, donde ingresó en estado muy grave, producto de una herida de bala en la cabeza, y poco después falleció.

Según pudo establecer la investigación del personal del Departamento de Homicidios, delincuentes pasaron en una moto y en un auto y dispararon varias veces contra un pasaje donde funcionan bocas de venta de droga. En el lugar del ataque, se hallaron cerca de 30 vainas calibre nueve milímetros pertenecientes a un arma modificada.