MSP emitió recomendaciones ante la presencia de la nube de polvo: "Mantener puertas y ventanas cerradas", entre otras

El Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado en el que exhorta a la población a evitar realizar ciertas acciones debido a la presencia de una fina nube de polvo proveniente de la región patagónica argentina.

La cartera aconseja evitar actividades prolongadas al aire libre durante el período de mayor presencia de polvo y mantener las puertas y ventanas cerradas para reducir la entrada de partículas.

Las personas que trabajen al aire libre pueden considerar el uso de protección respiratoria adecuada según la actividad, y para quienes padezcan enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas o inmunodeprimidas deben prestar especial atención a posibles síntomas y consultar ante cualquier cambio.

El fenómeno dado a conocer por Meteorología refiere a la presencia de material particulado fino en la atmósfera que además, puede generar reducción de visibilidad y cielo grisáceo.

"Al momento del presente comunicado no se han registrado alteraciones en los sistemas de monitoreo de calidad del aire, lo que sugiere que la mayor concentración de este material particulado se encuentra a una altura superior, sin impacto significativo en la calidad del aire a nivel del suelo. No obstante, se continuará el seguimiento técnico permanente", indicó el MSP.