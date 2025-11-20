RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERACIÓN NUEVA ERA 2

Cayó en Buenos Aires Luis Fernández Albín, delincuente que se lo vincula al narco uruguayo Marset

Lo informó el ministro Carlos Negro. Luis Fernando Fernández Albín será extraditado a Uruguay, donde está requerido. “La reacción de los criminales estamos acá para esperarla y responderla”, dijo Negro.

Carlos-Negro-día-caídos

El ministro del Interior Carlos Negro informó este jueves que en Buenos Aires fue detenido Luis Fernando Fernández Albín, requerido desde Uruguay por su participación en delitos de narcotráfico.

A este delincuente y su organización criminal se la vincula con el narco uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.

Negro dijo que fueron varias personas detenidas, "una de ellas en Buenos Aires", en referencia a Luis Albín, para quien se iniciaron los trámites de extradición.

Más de 20 heridos por fuerte explosión en zona industrial al sur de Buenos Aires

Fue en el marco de la operación Nueva Era 2, y también fueron detenidas tres personas más en Uruguay, entre ellas la pareja de Albín.

Esta operación es la continuación de la operación Nueva Era, que derivó en la incautación en agosto de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo, escondida bajo tierra en un galpón.

Consultado en rueda de prensa acerca de si esta detención es un mensaje para los narcotraficantes, el ministro respondió que no: “Estamos ejerciendo la autoridad”.

Y acerca de posibles represalias de grupos narcos, como la amenaza a la directora del INR hace pocos días, y antes el atentado a la Fiscal de Corte Mónica Ferrero, el ministro respondió: “La reacción de los criminales estamos acá para esperarla y responderla”.

Sobre Albín, dijo que "se lo va a traer a Uruguay porque la causa que lo investiga es en Uruguay".

¿Quién es Luis Fernández Albín? Así lo informa Guillermo Lorenzo de Subrayado:

