Un hombre fue denunciado por tener "contacto sexual no deseado" con un joven y un adolescente en un baño

Un joven de 18 años y un adolescente de 17 denunciaron ante el personal de Prefectura en el puerto de Punta del Este que un hombre tuvo un "contacto de índole sexual no deseado" con ellos adentro del baño masculino del local.

El prefecto del puerto de Punta del Este, Sebastián Sorribas, indicó a Subrayado que si bien el contacto físico no deseado en principio no pasó a mayores, correspondía realizar la denuncia del caso. Sorribas afirmó que el denunciado reside en Maldonado, pero no tiene ninguna actividad comercial vinculada al puerto ni relacionada a la parte marítima.