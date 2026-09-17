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8 AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN

Un hombre fue condenado por violación, abuso sexual y violencia física, psicológica y económica contra su hija

Fueron reiteradas situaciones durante un prolongado período, según pudo determinar la investigación del Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Policía de Montevideo y de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno.

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Un hombre de 55 años fue condenado por violencia doméstica, atentado violento al pudor, violación y abuso sexual contra su hija durante un prolongado período.

La investigación del caso estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Policía de Montevideo y de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno, con el acompañamiento y asesoramiento de Comuna Mujer a la víctima por parte de la Intendencia de Montevideo.

Las actuaciones permitieron reunir elementos sobre reiteradas situaciones de violencia física, psicológica y económica, además de delitos de naturaleza sexual, se informó.

Un herido en intercambio de disparos con la policía en La Unión. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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La Justicia condenó al agresor por reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados, atentado violento al pudor, violación, abuso sexual específicamente agravado y retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para la realización de actos sexuales o eróticos, todos en régimen de reiteración real a una pena de 8 años y medio de prisión.

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