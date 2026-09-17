Un hombre de 55 años fue condenado por violencia doméstica, atentado violento al pudor, violación y abuso sexual contra su hija durante un prolongado período.
Un hombre fue condenado por violación, abuso sexual y violencia física, psicológica y económica contra su hija
Fueron reiteradas situaciones durante un prolongado período, según pudo determinar la investigación del Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Policía de Montevideo y de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno.
La investigación del caso estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Delitos Sexuales de la Policía de Montevideo y de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 4º turno, con el acompañamiento y asesoramiento de Comuna Mujer a la víctima por parte de la Intendencia de Montevideo.
Las actuaciones permitieron reunir elementos sobre reiteradas situaciones de violencia física, psicológica y económica, además de delitos de naturaleza sexual, se informó.
Persecución policial en La Unión termina con un hombre de 28 años herido de bala en el cuello
La Justicia condenó al agresor por reiterados delitos de violencia doméstica especialmente agravados, atentado violento al pudor, violación, abuso sexual específicamente agravado y retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para la realización de actos sexuales o eróticos, todos en régimen de reiteración real a una pena de 8 años y medio de prisión.
Dejá tu comentario