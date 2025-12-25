Un hombre fue baleado en la cabeza en un ataque a tiros en Piedras Blancas

Un hombre de unos 30 años recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza. El ataque a tiros ocurrió este jueves de tarde en Capitán Mateo Tula y Curupú, en Piedras Blancas.

En la escena quedaron 13 casquillos de bala calibre 9 milímetros y varias manchas de sangre. Por eso, personal de Guardia Republicana debió preservar el lugar del hecho a la espera del arribo de personal de Policía Científica para realizar el relevamiento y las pericias de los diferentes indicios.

De acuerdo a la información policial a la que accedió Subrayado, un testigo declaró que estaba en su casa cuando escuchó una ráfaga de disparos y al salir encontró a la víctima tendida bocabajo en la calle con abundante sangrado y junto a otros vecinos resolvió trasladar al baleado hasta un centro asistencial.

El baleado fue trasladado de urgencia a la policlínica de Capitán Tula, donde el diagnóstico primario indicó herida de arma de fuego en el cráneo con entrada y sin salida. En el caso trabajan investigadores de Zona Operacional III.