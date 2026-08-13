Un hombre de 34 años fue baleado en la pierna derecha, en la noche de este miércoles, cuando se encontraba en la Plaza de Deportes 5, ubicada en avenida 8 de Octubre, esquina 20 de Febrero, en el barrio La Unión.
Un hombre fue baleado cuando se encontraba en la Plaza 5 en La Unión
El hombre de 34 años dijo que no conoce a quien le disparó y, según la Policía, no quiso denunciar el hecho.
El herido fue trasladado al Hospital Pasteur, fuera de peligro. Dijo a los investigadores que le disparó un hombre que no conoce, señala la información a la que accedió Subrayado.
Según señaló la Policía, no quiso hacer la denuncia de lo ocurrido. No obstante, la investigación está en manos del área de Investigaciones de la Zona Operacional II.
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