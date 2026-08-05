Un hombre de 29 años está en estado grave tras recibir un balazo en el hombro en la noche de este miércoles en Tesino y Acrópolis, en el barrio Jardines del Hipódromo.
Hombre de 29 años está grave tras recibir un balazo en el hombro; dijo a la Policía que su suegro le disparó
El herido dijo que estaba con su novia cuando llegó su suegro y, sin mediar palabra, le efectuó varios disparos. El ataque ocurrió en el barrio Jardines del Hipódromo.
Personal de Grupo PADO y Policía Científica llegaron al lugar tras recibir llamadas sobre impactos de arma de fuego y constataron la presencia del hombre herido, por lo que lo derivaron a la policlínica de Malinas.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que cuando lo trasladaban al centro de salud dijo que estaba con su novia y su suegro llegó y, sin mediar palabra, le efectuó varios disparos.
Personal de zona operacional III trabaja en el caso y analiza las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior.
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