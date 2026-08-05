Hombre de 29 años está grave tras recibir un balazo en el hombro; dijo a la Policía que su suegro le disparó

Un hombre de 29 años está en estado grave tras recibir un balazo en el hombro en la noche de este miércoles en Tesino y Acrópolis, en el barrio Jardines del Hipódromo.

Personal de Grupo PADO y Policía Científica llegaron al lugar tras recibir llamadas sobre impactos de arma de fuego y constataron la presencia del hombre herido, por lo que lo derivaron a la policlínica de Malinas.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que cuando lo trasladaban al centro de salud dijo que estaba con su novia y su suegro llegó y, sin mediar palabra, le efectuó varios disparos.

Personal de zona operacional III trabaja en el caso y analiza las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. #AHORA | Un hombre de 29 años está grave tras ser atacado en Jardines del Hipódromo. Le dijo a la Policía que estaba con su novia y su suegro llegó y, sin mediar palabra, le efectuó varios disparos. Los detalles con @Guillelorenzo20 pic.twitter.com/yvBAkRfx0T — Subrayado (@Subrayado) August 5, 2026

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