Un hombre fue atacado por varios perros en Rocha y terminó con heridas en piernas y brazos

Varios perros atacaron a un hombre y le causaron heridas en brazos y piernas. Ocurrió en Rocha.

"El estrés me hizo olvidar de muchos detalles. Y me atacó ferozmente, tanto que me tiró al piso. Y después, junto con él vinieron otros tres o cuatro más, no puedo decir número exacto. Y me mordieron muy feo", relató el hombre, Homero Píriz, a Subrayado.

"En una de las mordidas me arrastró", sostuvo y contó que le causaron heridas profundas.

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En ese momento, una persona gritó a los perros y estos bajaron la intensidad del ataque, por lo que la víctima pudo levantarse. "Creo que era alguien que venía circulando. Tengo que agradecerle, pero no sé quién es a esta altura".

Pidió "acciones más enérgicas" para prevenir estas situaciones. "No me mataron de casualidad", afirmó.