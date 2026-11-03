Perros potencialmente peligrosos: "Lo que tenemos hoy no va por la vía de la prohibición", dijo diputada del FA

La diputada del Frente Amplio, Sylvia Ibarguren, plantea generar nuevas condiciones para los tenedores de perros potencialmente peligrosos. Los legisladores analizan varios proyectos, algunos que prohíben determinadas razas.

Ibarguren, veterinaria de profesión, sostuvo que los perros y los gatos son responsabilidad de las personas, que deben ejercer una tenencia responsable. "Cuando tenemos animales de determinadas características físicas, tenemos que ajustar un poco todo lo que es la convivencia de esos animales con el resto de la sociedad", afirmó.

La legisladora indicó que se evalúan varios proyectos a la vez y algunos hablan de prohibición. Destacó la iniciativa del diputado colorado Walter Verri de unificar los proyectos en los que hay acuerdo. "Lo que tenemos hoy no va por la vía de la prohibición", aseguró.

Los diputados continúan con reuniones con delegaciones para llegar a un proyecto que le dé mejores condiciones a la relación de los tenedores de esos animales con determinadas características con su entorno.

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