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tiroteo

Un hombre fue atacado a tiros cuando iba en su vehículo en Santa Catalina y está grave

El tiroteo ocurrió en la noche del sábado en el oeste de Montevideo. La víctima, de 34 años, recibió varios impactos de bala y está internada grave.

Foto: Subrayado. Archivo.

Foto: Subrayado. Archivo.

Un hombre de 34 años fue herido de arma de fuego en la noche del sábado en el barrio Santa Catalina, en el oeste de Montevideo, informaron fuentes policiales a Subrayado.

La víctima circulaba en su vehículo cuando, según dijo un testigo, dos hombres se le acercaron en moto y le dispararon varias veces.

El tiroteo ocurrió en Camino Santa Catalina y Las Achiras. Desde allí, la persona herida fue trasladada en un auto particular al Hospital del Cerro. Ingresó en estado grave; los médicos le diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego, informó la Policía.

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El vehículo del hombre recibió varios impactos. Y en la escena quedaron casquillos, por lo que la Policía Científica trabajó en el lugar para el levantamiento de indicios.

La investigación está en manos de la Fiscalía.

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