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CERRO LARGO

Condenado un hombre que contrabandeaba nafta, intentó fugar de un control y chocó un móvil policial

El hecho ocurrió en el kilómetro 414 de la ruta 8 en Cerro Largo. El conductor llevaba en su camioneta 890 litros de combustible ingresados ilegalmente al país. Ahora, irá siete meses a la cárcel por contrabando y desacato.

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Efectivos de la Dirección Nacional de Seguridad Rural detuvieron a un hombre de 36 años que transportaba combustible de contrabando y se dio a una fuga durante el control de la Policía.

El hecho ocurrió sobre las 21:20 del jueves en el kilómetro 414 de la ruta 8. Los funcionarios policiales avistaron una camioneta Chevrolet Montana en actitud sospechosa y le ordenaron detenerse, mediante señales sonoras y lumínicas. Sin embargo, el conductor ignoró la orden y emprendió la fuga.

Durante la persecución, el vehículo impactó en la parte trasera de un móvil policial cuando los efectivos intentaban interceptarlo, provocando daños menores en el paragolpes.

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Al inspeccionar la camioneta, los policías constataron que transportaba 890 litros de nafta, ingresados ilegalmente desde Aceguá, con destino a la ciudad de Melo.

Tanto los policías como el conductor resultaron ilesos. El hombre fue asistido en el Hospital local, donde se certificó que no presentaba lesiones. Posteriormente, fue derivado a la seccional 11 de Policía y luego continuaron las actuaciones de la Fiscalía, culminando con la condena del involucrado con siete meses de prisión efectiva por los delitos de contrabando y desacato agravado.

También, los policías de Seguridad Rural habían interceptado otro vehículo por ruta 26 en los accesos a la ciudad de Melo, transportando 800 litros de combustible.

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