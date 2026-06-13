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CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

El acuerdo de paz Estados Unidos-Irán probablemente se cierre en las próximas 24 horas, dice Pakistán

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. Islamabad se prepara para la firma electrónica del acuerdo, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana.

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El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar finalizado en las próximas 24 horas, según el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en la red social X.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda, iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

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La incertidumbre se ha mantenido no obstante, con amenazas cruzadas en todo momento y hostilidades. Este mismo sábado, Estados Unidos dijo haber abatido varios drones iraníes que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal iraní, Irib, indicó igualmente que el canciller Abás Araqchi declaró que mientras no se alcance un acuerdo sobre todas las cuestiones, no puede decirse con certeza que se ha alcanzado un principio de acuerdo con Estados Unidos".

Desde hace meses, Pakistán trata de llevar a las dos partes a un acuerdo, tras la instauración el 8 de abril de un alto el fuego.

Islamabad albergó ese mes unas conversaciones entre ambos países, pero sin éxito en cuanto a un acuerdo de paz.

FUENTE: AFP

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