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tiroteo

Un hombre fue atacado a tiros en Casavalle: recibió impactos en espalda, cara, un brazo y una mano

El ataque ocurrió en una zona de pasajes, en Casavalle. Dentro de una vivienda hay casquillos y manchas de sangre.

La Policía investiga una vivienda donde se hallaron casquillos y manchas de sangre.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Un hombre de 35 años, sin antecedentes penales, fue atacado a tiros, a primera hora de la tarde de este jueves, en el barrio Casavalle en Montevideo.

La escena fue en la zona de una vivienda ubicada en Pasaje D y Matilde Pacheco. Allí, la Policía preservaba el lugar porque tenía indicios de que, dentro, había casquillos y manchas de sangre. Aguarda autorización para hacer pericias en el interior.

El hombre dijo que se encontraba en ese lugar cuando recibió impactos en la espalda, el rostro, una mano y un brazo, según supo Subrayado.

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Fue trasladado y asistido en primera instancia en la policlínica de Capitán Tula, en Piedras Blancas. Se aguarda por un segundo diagnóstico médico ampliado.

Los primeros equipos en llegar al lugar fueron de Grupo de Intervención Rápida y de Guardia Republicana.

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