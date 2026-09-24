Condenaron al adolescente de 17 años que mató a golpes a una mujer en su casa de la localidad de Cardal

Un adolescente de 17 años fue condenado por homicidio especialmente agravado por el crimen de una mujer de 69, asesinada el 4 de setiembre en su casa de la localidad de Cardal, en Florida.

El agresor concurrió a la vivienda de la víctima en el marco de un conflicto relacionado con dinero. La mujer fue agredida con violencia, principalmente en la cabeza, con varios objetos, según la acusación fiscal. La agresión le provocó lesiones de entidad que le ocasionaron la muerte.

La Fiscalía solicitó que el caso se tramitara por proceso simplificado, en el que el adolescente admitió los hechos y su responsabilidad. Como pruebas se realizaron pericias médico-forense y psiquiátrica por el Instituto Técnico Forense (ITF) y la declaración del policía que intervino en el hecho.

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El agresor fue condenado a 7 años y 6 meses en dependencias del Inisa por homicidio especialmente agravado por haberse cometido inmediatamente después de otro delito. Se consideró como agravante la alevosía y como atenuantes el haber admitido el crimen y su calidad de primario. El 7 de setiembre había sido imputado.

Pasado el mediodía del sábado 5 de setiembre, la pareja de la víctima denunció ante la seccional 16ª que al llegar a la vivienda encontró desorden en el interior. Le dijo a los efectivos que estaba trabajando en el campo y al no obtener respuesta a las llamadas telefónicas que le realizó varias veces, resolvió ir hasta la casa de la mujer.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró a la mujer tendido en el piso y manchas de sangre a su alrededor. Personal médico constató que la muerte de la mujer había sido violenta y Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.

El adolescente condenado es familiar de la expareja de la víctima. La mujer tenía un quiosco en el predio de su propiedad. El autor del crimen se presentó en la seccional primera y aseguró a los policías haber sido el autor del hecho.