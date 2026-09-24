Orsi en la ONU: "No podemos seguir siendo rehenes de la voluntad de unos pocos países que se cuentan con los dedos de una mano"

El presidente Yamandú Orsi habló este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y tras pedir que se le de “una oportunidad a la paz”, cuestionó que el mundo sea rehén de “unos pocos países”.

“No podemos seguir siendo rehenes de la voluntad de unos pocos países que se cuentan con los dedos de una mano”, dijo Orsi.

“Nuestra mayor esperanza es que podamos aprender, y que todavía podamos construir la paz”, dijo el presidente, y señaló que “el fuego no precisa más combustible”. “Aprovechemos esta instancia y démosle una oportunidad a la paz”, insistió.

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Habla Yamandú Orsi en la Asamblea de ONU. "Hablamos desde la experiencia de un país pequeño, alejado de los grandes centros de poder. Pero (estamos) convencidos de que nuestro tamaño no puede determinar nuestra capacidad de aportar y, mucho menos, afectar nuestra dignidad". pic.twitter.com/iIEvped3zr — Subrayado (@Subrayado) September 24, 2026

En referencia a la ONU, Orsi aseguró que “tiene cada día más razón de existir”, y dijo que “debe evolucionar al ritmo de los cambios políticos que vertiginosamente suceden”.

“Necesitamos confiar nuevamente en nuestra capacidad colectiva para cambiar las cosas”, agregó, en referencia a la comunidad internacional reunida en las Naciones Unidas.

Acerca de la posición de Uruguay en este escenario actual bélico, Orsi dijo: “No creemos que posicionarse de un lado o de otro de una guerra o de una disputa ayude a resolverla. Nuestro camino es abrir espacios de diálogo y contribuir a buscar una salida pacífica”.

El mandatario habló sobre cambiar la sociedad mediante el diálogo, construir instituciones "más justas" y realizar "obras significativas". pic.twitter.com/1utQt91SHl — Subrayado (@Subrayado) September 24, 2026

Eso, dijo, “no significa indiferencia”. “La paz requiere algo más que tomar partido”, apuntó.

En este punto Orsi dijo que el mundo “necesita recuperar la humildad”, y puso como ejemplo de ello a Uruguay. “Humildad no significa debilidad”, advirtió, sobre la posición de Uruguay.

“Los uruguayos tenemos una expresión que resume la convivencia, nadie es más que nadie”, dijo, y señaló que “ninguna nación tiene el monopolio de las soluciones” y “ningún pueblo debería ser condenado a vivir en un modelo impuesto desde afuera”.

Orsi en Asamblea de ONU: "El fuego no precisa más combustible. Aprovechemos esta instancias y démosle otra oportunidad a la paz. La relación entre Estados, como la de las buenas personas, trae felicidad si evitamos andar a los golpes o a los codazos", concluyó.… pic.twitter.com/vYKBSg8Vh2 — Subrayado (@Subrayado) September 24, 2026

Luego volvió a hablar de la ONU y dijo que debe ser “una organización actualizada, debidamente respaldada, con decisiones acatadas”.

“Necesitamos confiar en nuevamente en nuestra capacidad colectiva para cambiar las cosas”, apuntó.