Sindicato portuario rechaza servicios mínimos, analiza recurrirlos a nivel administrativo y no descarta paro de 48 horas

Hubo asamblea general del sindicato portuario, que cuestiona los servicios mínimos resueltos por el Poder Ejecutivo para Terminal Cuenca del Plata (TCP) y plantea recurrir a esto a nivel administrativo. Analizan un paro de 48 horas.

"Acá lo que se termina de resolver fue el apoyo solidario a los trabajadores y trabajadoras de TCP, poner en contexto que esta propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo se pueda efectivizar y terminar de resolver a lunes, martes a más tardar. Es necesario que el Poder Ejecutivo levante de forma inmediata esta resolución porque sino quedó votado acá la posibilidad de efectivizar un paro de 48 horas a nivel nacional", dijo Álvaro Reinaldo, del sindicato de TCP .

Todo el sindicato portuario rechaza los servicios mínimos. "Esto fue excesivo, era innecesario", dijo el sindicalista. "Vamos a recurrir de forma administrativa a nivel local, primero, y en caso de ser necesario, recurrir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero quedó claro el rechazo profundo a esta resolución".

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El miércoles, el Ministerio de Trabajo presentó una nueva propuesta a los trabajadores y a la empresa TCP para acercar las partes a la solución del conflicto. Al respecto, Reinaldo señaló: "Yo creo que hay que discutirlo, hay que mejorarlo, es una propuesta que está abierta para poder mejorar entre tanto trabajador y sector empresarial. Hay que abordar esa propuesta y sí puede ser la solución".

En esa línea, aclaró que la propuesta sigue siendo abierta y que puede tener cambios en el contenido por parte de los trabajadores o de la empresa. "Vamos exigir que si el convenio colectivo se puede resolver entre lunes y martes, una vez firmado, automáticamente se levante esta resolución. En caso de que no y quiera perdurar en el tiempo, tenemos ese paro de 48 horas votado en la asamblea".

Para el sindicato el foco está en que haya estabilidad laboral y jornales asegurados, remarcó Reinaldo.