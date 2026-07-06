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Asalto en atahualpa

Sigue grave el policía baleado en el residencial: nuevos investigadores asumieron el caso y esto se sabe al momento

La Policía pericia un arma, dos cargadores y ropa que fueron hallados el sábado en un muro a tres cuadras del residencial.

Fotos cedidas a Subrayado. Cámaras de seguridad captaron el movimiento de al menos dos de los delincuentes.

Fotos cedidas a Subrayado. Cámaras de seguridad captaron el movimiento de al menos dos de los delincuentes.

La Policía y la Fiscalía investigan el asalto a un residencial ocurrido el viernes en Avenida Millán y Juan Rodríguez Correa, en el barrio Atahualpa, en el que dos policías resultaron heridos.

El policía de 48 años, que cumple servicio en URPM de la zona operacional III está internado en CTI, sedado y con riesgo de vida, según indicó el diagnóstico de las últimas horas. Está internado con respirador debido a una inflamación en el pulmón izquierdo. Su estado es grave pero estable.

Por la gravedad del estado de salud, la Fiscalía dispuso que la investigación del caso fuera derivada al Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, supo Subrayado.

Foto: Subrayado. Importante despliegue policial en Avenida Millán y Juan Rodríguez.
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Sigue "grave, pero estable" el policía que fue baleado en rapiña a residencial; la otra efectiva herida evoluciona

Mientras tanto, su compañera de 23 años que recibió un disparo en la pierna derecha también está internada. Fue operada, está evolucionando y los médicos prevén que pasará a cuidados intermedios en las próximas horas.

El sábado la Policía incautó un arma, dos cargadores y ropa escondidos en el muro de una casa ubicada a 350 metros del residencial. Los elementos fueron incautados para someterlos a pericias y determinar si alguno de los delincuentes dejó eso allí durante la huida.

El mismo viernes la policía se desplegó en dos manzanas alrededor del residencial ante la sospecha de que uno de los atacantes se estaba escondiendo en patios y techos de las casas de la zona.

La búsqueda de al menos cuatro delincuentes continúa ahora en manos del Departamento de Homicidios.

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