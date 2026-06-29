Un hombre de 34 años resultó herido de bala en un ataque a tiros ocurrido este lunes de tarde en la zona de Colón.
Un hombre de 34 años resultó herido de bala en un ataque a tiros en la zona de Colón
Pasaron en una moto y dispararon contra la víctima en la intersección de bulevar Aparicio Saravia y Sargentos Patricios.
De acuerdo a la información a la que accedió Subrayado, pasaron en una moto y dispararon contra la víctima en la intersección de bulevar Aparicio Saravia y Sargentos Patricios.
El baleado fue trasladado a un centro de salud.
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