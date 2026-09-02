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CERRO NORTE

Un hombre fue asesinado de varios disparos en Cerro Norte: con 30 años, tenía 14 antecedentes

El hombre tenía 30 años y 14 antecedentes penales, según información de la Policía. Fue asesinado de varios disparos en Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro.

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Foto: Subrayado. 

Un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos en la madrugada de este miércoles en Cerro Norte, Montevideo.

El cuerpo fue hallado en Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro. De acuerdo a información de la Policía, a la que accedió Subrayado, el hombre tenía 14 antecedentes penales y era consumidor de drogas.

Minutos después de la medianoche, hubo múltiples alertas mediante el sistema Shotspotter. "Se desplegó un dron policial que permitió ubicar a la víctima tendido en la vía pública", señaló la Policía.

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En la zona fueron ubicadas varios casquillos de calibre 9 milímetros y otros elementos de interés para la investigación.

La Policía trabaja ahora recabando información para poder identificar al autor o los autores del homicidio.

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