Un hombre de 30 años fue asesinado de varios disparos en la madrugada de este miércoles en Cerro Norte, Montevideo.
Un hombre fue asesinado de varios disparos en Cerro Norte: con 30 años, tenía 14 antecedentes
El hombre tenía 30 años y 14 antecedentes penales, según información de la Policía. Fue asesinado de varios disparos en Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro.
El cuerpo fue hallado en Santa Cruz de la Sierra y Río de Janeiro. De acuerdo a información de la Policía, a la que accedió Subrayado, el hombre tenía 14 antecedentes penales y era consumidor de drogas.
Minutos después de la medianoche, hubo múltiples alertas mediante el sistema Shotspotter. "Se desplegó un dron policial que permitió ubicar a la víctima tendido en la vía pública", señaló la Policía.
Un hombre de 35 años murió tras recibir descarga mientras robaba cables de UTE
En la zona fueron ubicadas varios casquillos de calibre 9 milímetros y otros elementos de interés para la investigación.
La Policía trabaja ahora recabando información para poder identificar al autor o los autores del homicidio.
Dejá tu comentario