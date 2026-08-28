Un hombre de 35 años, con antecedentes penales, murió este viernes de mañana tras recibir una descarga, mientras robaba cables del tendido eléctrico en una subestación de UTE en la ciudad de San José.
Un hombre de 35 años murió tras recibir una descarga eléctrica mientras robaba cables en una subestación de UTE
Ocurrió a la altura del kilómetro 89 de la ruta 3, cerca de la zona del molino de la ciudad de San José. Cuando la Policía llegó al lugar encontró al hombre colgado de una columna de la línea de media tensión.
Alertada la Policía a través de una llamada al 911, cuando los efectivos llegaron a la subestación, ubicada en el kilómetro 89 de la ruta 3, cerca de la zona del molino de la capital departamental, encontraron al hombre colgado de una columna de la línea de media tensión.
Un equipo médico de emergencia móvil concurrió hasta el lugar y constató el fallecimiento de la víctima. Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena.
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