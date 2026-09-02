Intento de femicidio en Facultad de Medicina: el agresor está en una clínica psiquiátrica tras sufrir descompensación

Estudiantes de Medicina convocan a paro y movilización tras el ataque.

Un joven de 19 años fue detenido luego de atacar con un arma blanca a una estudiante de Medicina de su misma edad. En el mediodía de este miércoles permanece internado en una clínica psiquiátrica de su prestador de salud tras sufrir una descompensación y es evaluado por especialistas, según supo Subrayado.

El joven aún no pudo declarar ante la Fiscalía especializada en violencia de género, a cargo del fiscal Luis Pacheco. Las evaluaciones realizadas serán utilizadas como insumo por el Instituto Técnico Forense (ITF), que determinará su estado mental.

La estudiante continúa internada y se encuentra estable y fuera de peligro. Fue operada debido a las múltiples heridas que sufrió durante el ataque: una puñalada en el abdomen, otra cerca del ojo izquierdo y lesiones en un brazo. Luego de ser operada pasó a sala común, donde permanece bajo observación médica.

Los estudiantes de la Facultad de Medicina realizan un paro durante toda la jornada de este miércoles y convocaron a una movilización para las 17:00. La marcha partirá desde la facultad y llegará hasta el Palacio Legislativo.