Un joven de 19 años fue detenido luego de atacar con un arma blanca a una estudiante de Medicina de su misma edad. En el mediodía de este miércoles permanece internado en una clínica psiquiátrica de su prestador de salud tras sufrir una descompensación y es evaluado por especialistas, según supo Subrayado.
Intento de femicidio en Facultad de Medicina: el agresor está en una clínica psiquiátrica tras sufrir descompensación
El joven de 19 años tuvo una descompensación y está internado mientras es evaluado por especialistas. Aún no pudo declarar ante la Fiscalía. La estudiante atacada se recupera de las heridas y está fuera de peligro.
El joven aún no pudo declarar ante la Fiscalía especializada en violencia de género, a cargo del fiscal Luis Pacheco. Las evaluaciones realizadas serán utilizadas como insumo por el Instituto Técnico Forense (ITF), que determinará su estado mental.
La estudiante continúa internada y se encuentra estable y fuera de peligro. Fue operada debido a las múltiples heridas que sufrió durante el ataque: una puñalada en el abdomen, otra cerca del ojo izquierdo y lesiones en un brazo. Luego de ser operada pasó a sala común, donde permanece bajo observación médica.
Consejo de la Facultad de Medicina ordenó un sumario por el intento de femicidio en sus instalaciones
Los estudiantes de la Facultad de Medicina realizan un paro durante toda la jornada de este miércoles y convocaron a una movilización para las 17:00. La marcha partirá desde la facultad y llegará hasta el Palacio Legislativo.
Dejá tu comentario