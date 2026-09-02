El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario

El gerente de la sucursal del Banco República (BROU) en Pando, Canelones, fue removido de su cargo y quedó sometido a un sumario administrativo, según indicaron a Subrayado fuentes de la institución.

Autoridades del banco esperan por estas horas un informe del Ministerio del Interior sobre el asalto a la sucursal de Pando el lunes 24 de agosto minutos antes de la hora 18.

El robo fue cometido en menos de dos minutos por cuatro delincuentes que ingresaron al banco, uno de ellos a cara descubierta, mientras otro esperaba en un auto para escapar del lugar. Robaron 10 millones de pesos, 70.000 dólares y 90.000 euros.

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La decisión de iniciar un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal se conoce en momentos en que avanza la investigación y ya hay dos imputados, uno por su participación directa en el robo y otro por encubrimiento.

En paralelo el Banco inició una investigación interna para saber cómo ocurrió el asalto, por qué había una importante cantidad de dinero en los mostradores de la sucursal al momento del atraco, y si hubo alguna irregularidad al respecto en los protocolos de seguridad.