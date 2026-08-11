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Homicidio en colonia

Un hombre fue asesinado de un disparo en el pecho en Carmelo

El homicidio ocurrió en la noche del lunes en Carmelo, Colonia. La víctima tenía 27 años.

Foto: Subrayado. Carmelo, Colonia.

Foto: Subrayado. Carmelo, Colonia.

Un hombre de 27 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego sobre las 23:00 de este lunes en Carmelo, departamento de Colonia, informaron fuentes policiales a Subrayado.

El crimen ocurrió en la calle Henry Ford esquina Cerruti, en el barrio Lomas de Carmelo. Varias personas estaban en el lugar junto a la víctima herida cuando pasó un patrullero y le hicieron señas para que se detenga.

Los policías observaron al herido sobre la vereda y lo trasladaron de urgencia hacia un centro asistencial. Pero murió a pocos minutos de ser ingresado, como consecuencia de una herida de bala en el pecho, añadieron las fuentes.

Foto: Subrayado. Uno de los dos vehículos con impactos de bala en Ciudad Vieja.
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En la escena, al borde de la calzada, fue hallada una moto. Policía Científica perició el lugar y tanto la Policía como la Fiscalía aguardan por el resultado de varias pericias e indagatorias para establecer el móvil del homicidio.

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